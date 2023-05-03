شهيد و774 معتقل و290 إصابة في القدس خلال نيسان الماضي

القدس المحتلة – وكالة الرأي :

وثقت محافظة القدس استشهاد شاب برصاص مستوطن، و774 حالة اعتقال، و290 إصابة بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، خلال شهر نيسان/ ابريل الماضي.

وقالت المحافظة في تقريرها الشهري حول الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء وبلدات القدس المحتلة، إن جرائم الاحتلال مستمرة ومتواصلة، تزداد حدتها، بقصد إفراغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين بدلا عنهم.

وثقت محافظة القدس في شهر نيسان الماضي، إقدام مستوطن على إعدام المواطن حاتم أسعد أبو نجمة (39 عاما) من سكان بلدة بيت صفافا جنوب شرق القدس المحتلة، وهو أب لـ5 أطفال، وذلك بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر، وعقب ذلك اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد واعتقلت زوجته وعددا من أقاربه، وأبقت على جثمان الشهيد أبو نجمة محتجزا لديها.

وباحتجاز جثمان الشهيد أبو نجمة، يرتفع عدد الشهداء المقدسيين المحتجزة جثامينهم إلى 25 شهيدا بينهم طفلان و8 تم احتجازهم منذ بداية العام الجاري.

ورصدت محافظة القدس خلال شهر نيسان الماضي، 290 إصابة في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة، نتيجة إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، من بينها نحو (246) إصابة داخل باحات ومصليات المسجد الأقصى المبارك.

ونفذ المستوطنون نحو (44) اعتداء، تعددت ما بين القتل، والإيذاء الجسدي، والاعتداء على ممتلكات المقدسيين، وغيرها، حيث تم تسجيل (10 اعتداءات) بالإيذاء الجسدي، إضافة لقتل الشهيد أبو نجمة على يد أحد المستوطنين المسلحين.