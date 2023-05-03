إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال في بيت لحم

بيت لحم – وكالة الرأي :

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بعد إطلاق النار تجاهه بزعم محاولته طعن أحد جنود الاحتلال على مفترق الخضر "عتصيون"، قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة الشاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الحي في الحوض والشظايا في الصدر والبطن.

وقالت إن الإصابة وصلت إلى مستشفى الجمعية العربية من بلدة الخضر، وتم إدخالها إلى غرف العمليات.

ووفقا لما أوردته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد وصل فلسطيني بمركبة وأثناء محاولة تفتيشه، زعمت أنه حاول مهاجمة أحد الجنود بالمكان، حيث تم إطلاق النار على الجزء السفلي من جسده واعتقاله.

ونفت مصادر فلسطينية محلية مزاعم الاحتلال، مؤكدة أن الشاب كان محتجزا لدى قوات الاحتلال التي قيدت يديه، قبل أن يطلق أحد الجنود النار عليه.

ووثق فلسطينيون احتجاز الشاب وتقييد يديه قبل إطلاق النار عليه، ولم تعرف هوية الشاب المصاب.

وأفاد رئيس الأطباء في مستشفى الجمعية العربية، الدكتور هيثم الوحش، بأنن الشاب أصيب بـ 6 رصاصات في الفخذ والحوض، ووضعه مستقر.