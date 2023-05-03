الاتحاد الأوروبي يقدم 13 مليون يورو لمستشفيات القدس

وكالات- وكالة الراي:

قدم الاتحاد الأوروبي 13 مليون يورو، اليوم الأربعاء، للسلطة الفلسطينية لدعم فاتورة التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس.

وتساعد الأموال هذه المستشفيات في توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمرضى الفلسطينيين من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة.

كما ستساعد السلطة الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه هذه المستشفيات في ظل أزمتها المالية الحادة المزمنة.وتعد هذه المستشفيات جزءًا أساسيًا من نظام الرعاية الصحية الفلسطيني، حيث تقدم خدمات طبية متخصصة غير متوفرة في أي مكان آخر في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، "إن هذه المساهمة تؤكد التزامنا القوي بالحفاظ على الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة لجميع الفلسطينيين".

وشيد بورغسدورف بعملية إصلاح نظام التحويلات الطبية الخارجية بقيادة وزارة الصحة، ونشجع على المزيد من الجهود نحو نظام أكثر كفاءة وإنصافًا.

وقال: "ملتزمون بدعم التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية، والتي خدمت المواطنين الفلسطينيين لأكثر من 50 عامًا، حيث لا يزال الحفاظ على عملها ووجودها في القدس الشرقية يمثل أولوية بالنسبة لنا".