وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى: الأسرى يحتجزون شرطيين في سجن "مجدو" وكالة الرأي الفلسطينية "البرلمان العربي" يدعو لضرورة تدويل قضية الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية "وزارة العدل" تدعو لتوفير الحماية للصحفي الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية اندلاع مواجهات مع الاحتلال في أبو ديس وكالة الرأي الفلسطينية مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية الاتحاد الأوروبي يقدم 13 مليون يورو لمستشفيات القدس وكالة الرأي الفلسطينية إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال في بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 5000 مستوطن اقتحموا الأقصى الشهر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية شهيد و774 معتقل و290 إصابة في القدس خلال نيسان الماضي وكالة الرأي الفلسطينية واشنطن تدعو لمعاملة الأسرى الفلسطينيين بشكل إنساني
أخبار » عربي ودولي

عقب استشهاد الأسير خضر عدنان

"البرلمان العربي" يدعو لضرورة تدويل قضية الأسرى

03 آيار / مايو 2023 06:21

البرلمان العربي
البرلمان العربي

القاهرة – وكالة الرأي:

أدان البرلمان العربي جريمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير خضر عدنان، الذي استشهد نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين.

وجدد البرلمان العربي في بيان له اليوم الأربعاء، دعوته لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين لبحث قضيتهم وحقوقهم، عبر البرلمانات العربية والإقليمية والدولية.

ودعا الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية لبذل جهودها الفورية لحماية الأسرى الفلسطينيين وتنفيذ اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى وقت الحرب ووضعها موضع التنفيذ.

وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن تعمد اتباع سياسة الإهمال الطبي الممنهج بحق الأسرى، والذي بلغ عددهم نحو أكثر من 700 أسير منهم 24 أسيرا يعانون أمراضا سرطانية متفاوتة.

كما طالب البرلمان، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بإنهاء سياسة التقصير والإهمال الطبي بحق الأسرى والإفراج عنهم.

وأكد مواصلة جهوده في الدفاع عن قضايا وحقوق الأسرى الفلسطينيين والعمل على تدويل قضيتهم، والدعم الكامل للنضال العادل للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده لاستعادة أرضه وحقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟