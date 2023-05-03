وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى: الأسرى يحتجزون شرطيين في سجن "مجدو" وكالة الرأي الفلسطينية "البرلمان العربي" يدعو لضرورة تدويل قضية الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية "وزارة العدل" تدعو لتوفير الحماية للصحفي الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية اندلاع مواجهات مع الاحتلال في أبو ديس وكالة الرأي الفلسطينية مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية الاتحاد الأوروبي يقدم 13 مليون يورو لمستشفيات القدس وكالة الرأي الفلسطينية إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال في بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 5000 مستوطن اقتحموا الأقصى الشهر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية شهيد و774 معتقل و290 إصابة في القدس خلال نيسان الماضي وكالة الرأي الفلسطينية واشنطن تدعو لمعاملة الأسرى الفلسطينيين بشكل إنساني
أخبار » الأخبار الفلسطينية

اعتقال ثلاثة مواطنين واحتجاز متضامنين أجانب جنوب الخليل

03 آيار / مايو 2023 07:29

الخليل – وكالة الرأي :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، ثلاثة مواطنين واحتجزت متضامنين أجانب في تجمع عرب الزويدين شرق يطا، جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت ثلاثة مواطنين اثناء رعيهم لأغنامهم في منطقة تجمع عرب الزويدين هم: حسن وكامل وعبد الله البسايطة، كما احتجزت عددا من المتضامنين الاجانب الذين يرافقون رعاة الاغنام تضامنا معهم ضد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال.

وفي ذات السياق هاجم مستوطنون أراضي المواطنين في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، وقاموا برعي مواشيهم في محاصيل المواطنين الزراعية، ما تسبب بإتلاف جزء كبير منها، تعود ملكيتها لعائلتي مخامرة، والنجار.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟