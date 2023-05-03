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حماس ترحب بدعوة الأمم المتحدة للتحقيق في استشهاد خضر عدنان

03 آيار / مايو 2023 08:40

غزة- وكالة الراي:

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإجراء تحقيق حول استشهاد الأسير الفلسطيني الشيخ خضر عدنان.

وأكد المتحدث باسم الحركة جهاد طه، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، ضرورة إجراء الأمم المتحدة تحقيقا أمميا شفافا يقود قادة الاحتلال الإسرائيلي وكل من تورط من المسؤولين الصهاينة بالقتل، إلى المحاكمة في محكمة الجنايات الدولية ومحاسبتهم.

وأوضح طه أن أي تحقيق من طرف الحكومة الفاشية الصهيونية، تعتبره حركة حماس غير نزيه، لأن كل الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته تأتي أساساً في سياق سياسة ممنهجة تعتمدها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني.

ودعا الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغوط على الاحتلال الصهيوني ووقف سياسة القتل بحق أسرانا البواسل، ووقف التهويد والإعدامات بحق الفلسطينيين، كما دعا الشعب الفلسطيني إلى رص الصفوف والتماسك في وجه سياسة الإجرام الصهيوني.

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