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بعد إبعاد 40 عاما

هنية يهنئ الشيخ جبر عمار بالعودة إلى أرض الوطن

03 آيار / مايو 2023 09:28

وكالات- وكالة الراي:

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشيخ الفلسطيني المجاهد جبر عمار أحد أعمدة الحركة الفلسطينية الأسيرة وأحد الراسخين في مسيرة الجهاد والمقاومة، مهنئًا إياه بالعودة إلى قطاع غزة بعد إبعاده أكثر من 40 عامًا عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال الصهيوني عام 1983م.

وأشاد رئيس الحركة خلال اتصال هاتفي بتضحيات الشيخ جبر عمار وتحمله سنوات الإبعاد الطويلة في سبيل الدفاع عن أرض الوطن، وثباته على المبادئ، معتبرًا إياه رمزًا من رموز البطولة والفداء وتأسيس العمل الإسلامي داخل السجون في حقبة السبعينيات والثمانينيات.

كما قدم رئيس الحركة التهنئة أيضًا إلى كل أبناء الشعب الفلسطيني العائدين إلى أرض الوطن من السودان الشقيق، داعيًا الله أن تنتهي الأزمة في السودان، وأن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار.

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