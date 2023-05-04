إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال برام الله

رام الله – وكالة الرأي:

أصيب، فجر اليوم الخميس، تسعة مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق بالغاز السام، خلال مواجهات اندلعت في بلدتي بيت ريما، والنبي صالح، شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وإن مواجهات اندلعت في المكان، اسفرت عن إصابة ستة مواطنين بالرصاص الحي، بالأطراف السفلية من الجسم.

وأضافت المصادر، أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز السام، الذي أطلقه جيش الاحتلال صوب المواطنين ومنازلهم في البلدة.

ولفتت مصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال احرقت بشكل متعمد مركبة أحد المواطنين، بعد استهدافها بوابل من قنابل الغاز، كما تعرضت العديد من ممتلكات المواطنين للتخريب والتكسير المتعمد.

وفي السياق ذاته، أصيب ثلاثة مواطنين، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات في بلدة النبي صالح.