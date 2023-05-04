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الطقس: أجواء حارة وجافة اليوم

04 آيار / مايو 2023 08:16

رام الله – وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن تتأثر البلاد، اليوم الخميس، بكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو حارا نسبياً الى حار وجافاً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا ولطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا احيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشط السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت، يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأحد، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم باردا نسبيا في المناطق الجبلية ربيعيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين يومي الخميس والجمعة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة 11-4، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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