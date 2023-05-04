كيف يمكن منع أو إبطاء مرض الزهايمر والخرف؟

يعد مرض الزهايمر أحد أكبر مخاوف الكثير منا مع تقدمنا ​​في السن. قد يكون التفكير في الإصابة بالمرض أمرًا مخيفًا ، خاصة إذا كنت قد شاهدت أحد أفراد أسرتك مصابًا بالخرف. على الرغم من أنه قد تم إخبارك أن كل ما يمكنك فعله هو الأمل في الأفضل وانتظار العلاج الدوائي، إلا أن الحقيقة أكثر تشجيعًا. حيث تظهر الأبحاث الواعدة أن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بأعراض مرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى ، أو إبطاء عملية التدهور إذا تم تشخيصك بالفعل، وفقا لما نشره موقع helpguide

ومن خلال تحديد عوامل الخطر الشخصية والتحكم فيها وإجراء تغييرات بسيطة وفعالة في نمط الحياة ، يمكنك زيادة فرصك في التمتع بصحة الدماغ مدى الحياة والحفاظ على قدراتك المعرفية لفترة أطول.

مرض الزهايمر هو مرض معقد له عوامل خطر متعددة. بعضها خارج عن إرادتك ، مثل عمرك وعلم الوراثة. ومع ذلك ، هناك سبع ركائز لنمط حياة صحي للدماغ تحت سيطرتك:

تمرين منتظم

ارتباط اجتماعي

حمية صحية

التحفيز الذهني

نوم جيد

ادارة الاجهاد

صحة الأوعية الدموية

وكلما قمت بتقوية كل من الركائز السبع في حياتك اليومية ، كلما كان عقلك أطول وأقوى. ستتمكن أيضًا من تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى بشكل أفضل ، أو تأخير ظهور أعراض أكثر حدة.

الركيزة الأولى: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

وفقًا لمؤسسة Alzheimer's Research and Prevention ، يمكن أن تقلل ممارسة الرياضة البدنية المنتظمة من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة تصل إلى 50 % . علاوة على ذلك ، يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية أيضًا إلى إبطاء المزيد من التدهور لدى أولئك الذين بدأوا بالفعل في تطوير المشكلات الإدراكية. تحمي التمرينات من مرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى عن طريق تحفيز قدرة الدماغ على الحفاظ على الروابط القديمة وكذلك تكوين روابط جديدة.

الركيزة الثانية : المشاركة الاجتماعية

البشر مخلوقات اجتماعية للغاية. نحن لا نزدهر في عزلة ، وكذلك عقولنا. قد تحمي المشاركة الاجتماعية أيضًا من أعراض مرض الزهايمر والخرف في الحياة اللاحقة ، لذا اجعل تطوير شبكة قوية من الأصدقاء والحفاظ عليها أولوية.

الركيزة الثالثة: نظام غذائي صحي

في مرض الزهايمر ، يؤدي الالتهاب ومقاومة الأنسولين إلى إصابة الخلايا العصبية ومنع الاتصال بين خلايا الدماغ. يوصف مرض الزهايمر أحيانًا بأنه "سكري الدماغ" ، وتشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى وجود صلة قوية بين الاضطرابات الأيضية وأنظمة معالجة الإشارات. ومع ذلك ، من خلال تعديل عاداتك الغذائية ، يمكنك المساعدة في تقليل الالتهاب وحماية عقلك.

الركيزة الرابعة: التحفيز الذهني

من المهم الاستمرار في تعلم أشياء جديدة وتحدي عقلك طوال الحياة. سواء كنت تبحث عن منع ظهور الخرف أو تأخير تطوره ، عندما يتعلق الأمر بدماغك ، فإن المفتاح هو "استخدامه أو فقدانه". في دراسة NIH ACTIVE الرائدة ، لم يحسن كبار السن الذين تلقوا ما لا يقل عن 10 جلسات من التدريب العقلي وظائفهم المعرفية في الأنشطة اليومية في الأشهر التي أعقبت التدريب فحسب ، بل استمروا في إظهار تحسينات طويلة الأمد بعد 10 سنوات .

الركيزة الخامسة: النوم الجيد

هناك عدد من الروابط بين أنماط النوم السيئة وتطور مرض الزهايمر والخرف. أكدت بعض الدراسات على أهمية النوم الجيد لطرد السموم من الدماغ. ربط آخرون قلة النوم بمستويات أعلى من بيتا أميلويد في الدماغ ، وهو بروتين لزج يمكن أن يزيد من تعطيل النوم العميق الضروري لتكوين الذاكرة.

الركيزة السادسة: إدارة الإجهاد

يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن أو المستمر إلى خسائر فادحة في الدماغ ، مما يؤدي إلى انكماش منطقة الذاكرة الرئيسية ، وإعاقة نمو الخلايا العصبية ، وزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف. ومع ذلك ، فإن أدوات إدارة الإجهاد البسيطة يمكن أن تقلل من آثارها الضارة وتحمي عقلك.

الركيزة السابعة : صحة الأوعية الدموية

هناك المزيد والمزيد من الأدلة التي تشير إلى أن ما هو مفيد لقلبك مفيد أيضًا لعقلك. يمكن أن يكون الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية أمرًا بالغ الأهمية في حماية عقلك وتقليل مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من الخرف ، بما في ذلك مرض الزهايمر والخرف الوعائي . وبالطبع ، يمكن أن تساعدك معالجة مشكلات صحة القلب أيضًا على تقليل مخاطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية في المستقبل.