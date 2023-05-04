هالاند يكسر رقما قياسياً ومانشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنكليزي

أحرز إرلينج هالاند هدفه 35 ليكسر عدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ويقود مانشستر سيتي للفوز 3-صفر على ضيفه وست هام يونايتد واستعادة الصدارة يوم الأربعاء.

وأنهى المهاجم النرويجي مقاومة وست هام بالهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 70 لينفرد بالرقم القياسي.

وحرم إطار المرمى سيتي، الذي دخل المباراة في المركز الثاني خلف أرسنال، من التسجيل في مناسبتين بعد أداء دفاعي من وست هام المتعثر في الشوط الأول.

لكن نايثن آكي افتتح التسجيل بضربة رأس بعد خمس دقائق من الشوط الثاني.

وخفف هالاند من توتر الجماهير باستاد الاتحاد عندما استلم تمريرة جاك جريليش ليهز شباك أوكاش فابيانسكي لينفرد بالرقم القياسي أمام آندي كول وآلان شيرر قبل خمس جولات من النهاية.

وجعل البديل فيل فودن النتيجة 3-صفر بتسديدة مباشرة في الدقيقة 85.

ويملك سيتي، الذي يأمل في حصد اللقب للمرة الخامسة في ستة مواسم مع بيب جوارديولا، 79 نقطة من 33 مباراة متقدما بنقطة واحدة على أرسنال الذي خاض 34 مباراة.

ويستضيف سيتي منافسه ليدز يونايتد المتعثر يوم السبت.

(رويترز)