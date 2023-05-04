بطولة السعودية: الخليج يتنفس الصعداء

تنفس الخليج الصعداء بفوزه الثمين والتاريخي على ضيفه الاتفاق 2-1 الثلاثاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وكان الاتفاق البادئ بالتسجيل عبر محمد الكويكبي (23)، ورد الخليج بهدفي الألباني سوكول سيكاليشي (34 من ركلة جزاء) والبرتغالي فابيو مارتينيز (71).

وهو الفوز الأول للخليج على جاره الاتفاق في الدوري، إذ التقيا 7 مرات سابقة خسرها جميعها.

وهو الفوز الثاني تواليا للخليج والسابع هذا الموسم فتخلص من المركز الخامس عشر قبل الاخير المؤدي الى الدرجة الثانية وارتقى الى الرابع عشر برصيد 23 نقطة، فينما تجمد رصيد الاتفاق عند 30 نقطة في المركز الثامن.

واستغل الخليج خسارة العدالة امام مضيفه أبها بهدف وحيد سجله التونسي سعد بقير (81) على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

ورفع أبها رصيده إلى 30 نقطة وصعد الى المركز التاسع مؤقتاً، بينما تراجع العدالة الى المركز الخامس عشر بعدما تجمد رصيده عند 21 نقطة.

ووجه الرائد ضربة قوية لآمال الباطن صاحب المركز الاخير في البقاء بعدما تغلب عليه 3-1.

وفرض المهاجم المغربي كريم البركاوي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية الرائد في الدقائق 17 و23 و28، فيما جاء هدف الباطن الوحيد عن طريق الكولومبي اندريس روا (39).

ورفع الرائد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الباطن عند 15 نقطة.

وتخطى الطائي عقبة ضيفه الفيحاء 2-1 على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.

وتقدم الطائي عن طريق الجزائري أمير سعيود (6) قبل أن يدرك المدافع ألفا سيميدو من غينيا بيساو التعادل للفيحاء بالخطأ في مرمى فريقه (19)، لكنه كفَّر عن خطئه بتسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 38.

وتقدم الطائي الى المركز السابع برصيد 34 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.