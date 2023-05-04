نفذوا عملية الأغوار .. "القسام" يزف شهداء نابلس

غزة – وكالة الرأي:

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" منفذي عملية الأغوار الذين ارتقوا صباح اليوم خلال اشتباكٍ مع قوات الاحتلال بالبلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

ونعت الكتائب في بيان عسكري، اليوم الخميس، الشهداء: حسن قطناني، ومعاذ المصري، وإبراهيم جبر، أبطال عملية الأغوار ردًا على الاعتداء على المعتكفين وسحل الحرائر في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، والذين ارتقوا برصاص الاحتلال صباح اليوم".

وأكدت أنها ستظل على عهد الشهداء، وفيةً للمسرى والأسرى، وسيجدنا شعبنا دوماً في الصف الأول في كل ميدان للكرامة والثأر والانتصار.