لجنة الأبنية والتنظيم تناقش 47 موضوعاً للتخطيط العمراني

غزة- وكالة الرأي

عقدت اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة جلستها رقم (2023/08) أمس الأربعاء الموافق 2023/05/03 بمقرها الدائم بوزارة الحكم المحلي.

وترأس اللجنة السيد نائب رئيس اللجنة المركزية د.م محمد الكحلوت، وباكتمال النصاب القانوني لأعضاء اللجنة المركزية.

وناقشت اللجنة المخططات والتقارير المعدة لعدد من المواضيع ذات العلاقة بالتنظيم والتخطيط العمراني البالغ اجمالي عددها (47) موضوع لاتخاذ القرارات المناسبة، وتضمنت عدد (29) مواضيع لمخططات تفصيلية لشوارع وأحياء وشبكات الشوارع.

كما أقرت اللجنة إيداع عدد (14) موضوع، التصديق النهائي على عدد (9) مواضيع، تجديد قرار لجنة مركزية في عدد (2) موضوع، وتشكيل لجنة فنية لدراسة عدد (2) موضوع، وتعديل قرار لجنة مركزية في موضوع والتأكيد على قرارها في الموضوع الأخير.

فيما سجلت عدد (4) مواضيع تنظيم، حيث أقرت اللجنة منح إذن بناء في عدد (2) موضوع، وتشكيل لجنة فنية لدراسة موضوع ومنح رخصة بناء في الموضوع الأخير.

كما تناول اللقاء عدد (6) مواضيع تغيير هدف ومشاريع تقسيم، منهم أقرت اللجنة إيداع في عدد (3) مواضيع، والتصديق النهائي على عدد (1) موضوع، ورفض موضوع وتكليف البلدية بتقديم دراسة في الموضوع الأخير.

وشمل اللقاء عدد (7) مواضيع متفرقة، أقرت اللجنة اعتماد عدد (2) موضوع، ومخاطبة سلطة الأراضي في موضوع ومخاطبة البلدية في موضوع وتكليف البلديات بتقديم مقترحات في موضوع وتحويل موضوع للدراسة من خلال لجنة اعداد الأنظمة وتأجيل الموضوع الأخير.



ومن أبرز القرارات الصادرة عن اللجنة تم تكليف بلدية غزة بتقديم مقترح بخصوص الاستفادة من الموقع السابق لمحطة وقود فئة (ج) يمثلها/ رزق الغول.

كما تم تكليف البلديات بتقديم مقترحاتها بخصوص اعادة تدوير الأراضي المخصصة للمقابر المغلقة المارة ضمن نفوذها.

وخلال النقاش تم التصديق النهائي على مجموعة من المخططات التفصيلية لشوارع منها (الشارع رقم (19035) والشارع رقم (12001) والشارع رقم (13210) والشارع رقم (21) نفوذ بلدية خان يونس، والمخطط التفصيلي للشوارع رقم (1942-8354-8395-(ST01 وإلغاء الشارع رقم (714) نفوذ بلدية غزة).

في حين تم اعتماد نظام ترخيص المدارس والمنشآت المدرسية وتعميمه على البلديات.

وناقشت اللجنة أيضاً نظام المساهمات التطويرية للقسائم المفرزة والغير مفرزة للعام (2023) ونظام الباعة المتجولين وتحويل النظامين للدراسة من خلال لجنة اعداد الأنظمة.

