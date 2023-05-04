مستشفى العيون يُجري عمليتي حزام شبكية لأول مرة بأيدٍ فلسطينية

غزة- وكالة الرأي

أجرى فريق جراحة الشبكية في مستشفى العيون بغزة، بقيادة الدكتور عبد القادر عودة استشاري جراحة الشبكية والسائل الزجاجي عمليتي حزام شبكية لحالين تعانين من انفصال شبكي، حيث تم اجرائهما بنجاح كبير.

وأوضح د. عودة، أن هذا النوع من العمليات بدءا بهاتين العمليتين النوعيتين يُجرى لأول مرة بأيدٍ فلسطينية في قطاع غزة مؤكدا على أن عمليات إصلاح الشبكية تتطلب مهارة عالية وخبرة في استخدام تقنية تنظير العين غير المباشر، وأيضا لحم ثقب الشبكية بواسطة تقنية التبريد الشبكي، ومن ثم تثبيت حزام الشبكية بغرز أو بدون غرز، ويتبع ذلك سحب السوائل التي تحت الشبكية.

وذكر د. عودة أسباب الانفصال الشبكي أهمها؛ وجود ثقب في شبكية العين يؤدي إلى دخول السوائل تحت الشبكية وانفصالها عن باقي أجزاء العين، أو وجود ألياف، أو التهابات مناعية أو جرثومية، وقد يكون ناتج عن مضاعفات مرض السكري، والاعتلال الشبكي السكري.

وشدّد د. عودة على ضرورة الفحص الدوري السنوي لشبكية العين، مع التركيز على المؤشرات الأولية للانفصال كشعور المريض بوجود ذبابات طائرة في مجال الرؤية، أو الشعور بلمعان أو ومضات ضوئية، والشعور بضبابية كاملة في أحد مجالات الإبصار كحدوث ستارة سوداء، أو بيضاء في مجال الرؤية سواء كان ذلك جزئيا، أو كليا.