وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل ترحب بوقفة العمل النقابي لتحسين شروط وظروف العمل وكالة الرأي الفلسطينية "حشد": تطالب الأسرة الدولية للعمل بأقصى سرعة لتأمين الحماية للمدنيين وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني بخانيونس يُنفذ 201 مهمة خلال إبريل وكالة الرأي الفلسطينية جماهير غفيرة بنابلس تُشيّع جثامين شهداء القسام وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة النسائية" تُنفذ قرابة ألفي مهمة خلال إبريل وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون يُجري عمليتي حزام شبكية لأول مرة بأيدٍ فلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية تنمية القوى البشرية بالصحة تنفّذ دورة تدريبية في برنامج الإكسل وكالة الرأي الفلسطينية رابط استعلام .. "التعليم" تعلن أماكن عقد امتحان التوظيف وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الأبنية والتنظيم تناقش 47 موضوعاً للتخطيط العمراني وكالة الرأي الفلسطينية بالأسماء .. كشفان جديدان للسفر عبر معبر رفح
أخبار » الأخبار الحكومية

مستشفى العيون يُجري عمليتي حزام شبكية لأول مرة بأيدٍ فلسطينية

04 آيار / مايو 2023 01:16

مستشفى العيون تجري عمليتي حزام شبكية لأول مرة بأيدٍ فلسطينية
مستشفى العيون تجري عمليتي حزام شبكية لأول مرة بأيدٍ فلسطينية

غزة- وكالة الرأي

أجرى فريق جراحة الشبكية في مستشفى العيون بغزة، بقيادة الدكتور عبد القادر عودة استشاري جراحة الشبكية والسائل الزجاجي عمليتي حزام شبكية لحالين تعانين من انفصال شبكي، حيث تم اجرائهما بنجاح كبير. 

وأوضح د. عودة، أن هذا النوع من العمليات بدءا بهاتين العمليتين النوعيتين يُجرى لأول مرة بأيدٍ فلسطينية في قطاع غزة مؤكدا على أن عمليات إصلاح الشبكية تتطلب مهارة عالية وخبرة في استخدام تقنية تنظير العين غير المباشر، وأيضا لحم ثقب الشبكية بواسطة تقنية التبريد الشبكي، ومن ثم تثبيت حزام الشبكية بغرز أو بدون غرز، ويتبع ذلك سحب السوائل التي تحت الشبكية. 

وذكر د. عودة أسباب الانفصال الشبكي أهمها؛ وجود ثقب في شبكية العين يؤدي إلى دخول السوائل تحت الشبكية وانفصالها عن باقي أجزاء العين، أو وجود ألياف، أو التهابات مناعية أو جرثومية، وقد يكون ناتج عن مضاعفات مرض السكري، والاعتلال الشبكي السكري. 

وشدّد د. عودة على ضرورة الفحص الدوري السنوي لشبكية العين، مع التركيز على المؤشرات الأولية للانفصال كشعور المريض بوجود ذبابات طائرة في مجال الرؤية، أو الشعور بلمعان أو ومضات ضوئية، والشعور بضبابية كاملة في أحد مجالات الإبصار كحدوث ستارة سوداء، أو بيضاء في مجال الرؤية سواء كان ذلك جزئيا، أو كليا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟