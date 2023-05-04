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جماهير غفيرة بنابلس تُشيّع جثامين شهداء القسام

04 آيار / مايو 2023 01:28

جانب من مسيرة التشييع
جانب من مسيرة التشييع

نابلس – وكالة الرأي:

شاركت جماهير غفيرة في محافظة نابلس اليوم الخميس، في مسيرة تشييع جثامين شهداء القسام الثلاثة حسن قطناني وإبراهيم جبر ومعاذ المصري اللذين ارتقوا خلال اشتباك مع قوات الاحتلال أثناء محاصرتهم في البلدة القديمة بنابلس.

وانطلق موكب الشهداء من أمام مستشفى رفيديا صوب دوار الشهداء وسط المدينة، حيث أدى المشيعون عليهم صلاة الجنازة، قبل نقل الشهيد حسن قطناني إلى مخيم عسكر، والشهيدان معاذ مصري إلى المقبرة الشرقية، وإبراهيم جبر إلى المقبرة الغربية، لمواراتهم الثرى.

وهتفت الجماهير الفلسطينية بشعارات للشهداء الذين نفذوا عملية الأغوار البطولية قبل أربعة أسابيع، وأسفرت عن مقتل 3 مستوطنات، إلى جانب هتافات مؤيدة لكتائب القسام ومطالبة بمواصلة طريق الشهداء الذي رسموه بدمائهم الطاهرة، في سبيل دحر المحتل وتحرير فلسطين.

وكانت لجنة القوى الوطنية والإسلامية في نابلس، دعت للمشاركة الحاشدة في تشييع جثامين الشهداء الثلاثة، والتي انطلقت من أمام مشفى رفيديا في تمام الساعة العاشرة والنصف، باتجاه دوار الشهداء.

وزفت كتائب القسام أبطال عملية الأغوار ردا على العدوان على الأقصى، مؤكدةً لشعبها وأمتها أنها ستظل على عهد الشهداء وفيةً للمسرى والأسرى، وسيجدنا شعبنا دوماً في الصف الأول في كل ميدان للكرامة والثأر والانتصار.

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