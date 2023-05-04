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بالتعاون مع ائتلاف أمان:

وزارة العدل تفتتح دورة تدريبية بعنوان " مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد"

04 آيار / مايو 2023 01:50

وزارة العدل تفتتح دورة تدريبية بعنوان " مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد"
وزارة العدل تفتتح دورة تدريبية بعنوان

غزة- وكالة الرأي

افتتحت وزارة العدل اليوم بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة" أمان" دورة تدريبية بعنوان " إدماج قيم الشفافية ونظم المساءلة في عمل الجهات القائمة على إنفاذ القانون".

ورحب مدير "أمان" في قطاع غزة أ. وائل بعلوشة بالتعاون مع وزارة العدل، مشيراً إلى أنها من أهم القطاعات الحكومية التي تعمل على إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون والحكم الصالح، ومؤكداً على أهمية هذه الدورة التي تستهدف الموظفين من الفئات العليا بقطاع العدالة وإنفاذ القانون وهي تأتي لخدمة عدة مسارات أهمها إنتاج المعرفة وتوطينها والعمل وفق خطط لتقليل فرص الفساد وتعزيز فرص التنمية.

وأشار بعلوشة أن هذه النسخة الثالثة من التدريب الذي استهدف القضاءين النظامي والشرعي والنيابة العامة، ويستهدف حالياً وزارة العدل، حيث يتم التدريب بتمويل من برنامج سواسية الذي يشرف عليه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويقوم على التدريب الأكاديمي والناشط في هذا المجال د. محمد أبو مطر الذي أوضح أن التدريب يستمر على مدار أربعة أيام وسيتناول عدة محاور منها " مفهوم مكافحة الفساد، التدابير القانونية والحقوقية في مكافحة الفساد، نظام النزاهة الوطني في قطاع العدالة، ومؤشرات النزاهة والشفافية والمساءلة، وإدماج الإطار القانوني الداعم لنظام النزاهة الوطني، وإطار عمل مكافحة الفساد في فلسطين".

ويسلط التدريب في اليوم الثالث الضوء على عمل وزارة العدل ودورها ويتناول عدة محاور منها مدونات السلوك في عمل الوزارة، وبيئة الشفافية وقواعد الإفصاح العام بالوزارة، وبناء خطة تضمين جهود مكافحة الفساد في عمل الوزارة إلى جانب عدد من الموضوعات الخاصة بدور الوزارة في المجتمع الفلسطيني.

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