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في يوم المرور العالمي..

شحادة: نجدد التزامنا بتعزيز السلامة المرورية وتحسين الوعي المجتمعي

04 آيار / مايو 2023 05:43

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غزة- وكالة الراي:

قال مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة العميد تامر شحادة:" إننا نجدد التزامنا بتعزيز السلامة المرورية وتحسين الوعي المجتمعي لحفظ الأرواح والممتلكات في شوارعنا وطرقاتنا".

وأضاف العميد شحادة خلال حديثٍ لمكتب إعلام الشرطة:" أننا نتظافر بجهودنا مع كافة مكونات المجتمع من أجل ضبط الحالة المرورية والسعي لتطويرها وتوفير بيئة أمنة لمستخدمي الطريق ".

وأوضح العميد شحادة أنه يصادف اليوم الرابع من مايو آيار، "يوم المرور العالمي" للتأكيد على مستخدمي الطريق للالتزام بقوانين المرور وقواعد السير التي من شأنها أن تُنظم حركة المرور والنقل على الطريق من أجل الحد من حوادث الطرق وبما يضمن السلامة التامة لمستخدمي الطريق.

وبيّن العميد شحادة أن "شرطة المرور والنجدة" لم تدخر جهداً في مشاركة جميع مكونات المجتمع في المسئولية بنشر الوعي والثقافة المرورية ابتداء من النواة الأولى للمجتمع الأسرة مروراً برياض الأطفال والمدارس والجامعات والكليات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.

وشدد العميد شحادة على أن التزام مستخدمي الطريق بقواعد السلامة المرورية، والالتزام بقوانين السير والاشارات المرورية واللوحات الارشادية يؤدي حتماً لسهولة وانسيابية الحركة المرورية وبما يضمن وصول مستخدمي الطريق إلى أماكن عملهم ووجهتم بشكل آمن.

ويٌحيي العالم في الرابع من مايو أيار من كل عام، "يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي" تعبيراً عن الاهتمام بمرفق المرور الذي يعًد دليلا ًعلى تقدم حضارة الشعوب، وهو يوم يُخصص لتذكير السائقين بضرورة الالتزام بقوانين المرور وأنظمة السير والسلامة على الطريق.

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