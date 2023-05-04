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الاحتلال يُعلن مقتل كلب عسكري خلال اقتحام نابلس

04 آيار / مايو 2023 06:35

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الداخل المحتل- وكالة الراي:

أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم الخميس، الخسائر التي لحقت في قواته التي اقتحمت مدينة نابلس واغتالت عدداً من المقاومين بتهمة تنفيذهم عملية اطلاق نار في منطقة الأغوار الشهر الماضي والتي أسفرت عن مقتل ثلاث مستوطنات.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن وحدة اليمام بجيش الاحتلال أعلنت مقتل كلب في أحداث نابلس اليوم، خدم في الوحدة منذ عام 2015 وشارك في مئات العمليات ضد المقاومة.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون برصاص الاحتلال صباح اليوم الخميس، خلال اقتحام وحصار منزل في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة.

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