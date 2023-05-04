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عرين الأسود: شكلنا حزامًا ناريًا حول قوة الجيش المقتحمة لنابلس اليوم

04 آيار / مايو 2023 06:41

الضفة المحتلة- وكالة الراي:

أكدت مجموعات عرين الأسود في نابلس، مساء اليوم الخميس 4/5/2023م، تشكيلها مع مقاتلي الفصائل حزامًا ناريًا  ضد قوة "إسرائيلية" تم اكتشافها صباح اليوم في مدينة نابلس وتحقيق إصابات مؤكدة فيها.

وقالت العرين في بيان لها:" إن مقاتلونا اكتشفوا في تمام الساعة السابعة صباحًا قوة إسرائيلية خاصة في محيط الياسمينة بالبلدة القديمة وباغتوها بالرصاص والعبوات الناسفة، حيث شكلوا بالتعاون مع مقاتلي الفصائل والمجاهدين حزامًا ناريًا حول القوة المقتحمة محققين إصابات فيها.

وأضافت :"مجموعاتنا فقدت في هذه المعركة رجلًا من أعز وأصدق وأنقى الرجال لطالما كان مجهولًا بالأرض معلومًا بالسماء، الشهيد إبراهيم جبر".

وتابعت العرين في بيانها:" كما وترجل في هذه المعركة رجال الثأر القادة في كتائب الشهيد عز الدين القسام الشهيد حسن قطناني والشهيد معاذ المصري"، معاهدة الله ثم نعاهد الشهداء ثم نعاهد أبناء شعبنا أننا سنمضي قدمًا مدافعين عن أبناء شعبنا كما عهدتمونا دائمًا.

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