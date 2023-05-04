المواصلات: نسعى لتحقيق أعلى مستوى من السلامة على الطرقات

غزة- وكالة الراي:



قالت وزارة النقل والمواصلات بغزة، " يوم المرور العالمي يحثنا على تكثيف الجهود لتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالقواعد المرورية، وعلى تشديد الرقابة على المخالفين، حتى نحقق أعلى مستوى من السلامة والأمان على الطرقات".

وجاء ذلك في بيان أصدرته وزارة النقل والمواصلات والإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة في "يوم المرور العالمي أسبوع المرور العربي".

وتابعت الوزارة "تتضافر الجهود لأجل هذه المسئولية المجتمعية من جميع مكونات المجتمع في نشر الوعي والثقافة المرورية ابتداء من النواة الأولى للمجتمع وهي الأسرة مرورا برياض الأطفال والمدارس الجامعات والكليات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية المختلفة".

ويذكر أنه في اليوم الرابع من مايو/ آيار من كل عام يحتفل العالم بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي تعبيراً عن الاهتمام بمرفق المرور الذي يعد دليلاً على تقدم حضارة الشعوب، وذلك بسبب ارتفاع عدد الوفيات والاصابات في حوادث الطرق وهو يوم يخصص لتذكير السائقين بضرورة الالتزام بقوانين.

ودعت وزارة النقل والمواصلات، جميع المواطنين للتركيز على عدة جوانب تتعلق بالسلامة المرورية، بما في ذلك:

أولاً: السلامة المرورية للمشاة: عبر تعزيز سلامة المشاة والوعي بأهمية احترام القواعد المرورية وتجنب الممارسات الخطيرة عند المشي في الشوارع.

ثانياً: السلامة المرورية للسائقين: من خلال تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية والتركيز على القيادة الآمنة.

ثالثاً: الالتزام بالقواعد المرورية: وذلك بعدم التهاون في السلوكيات الخاطئة التي تضر بسلامتنا جميعاً.

وأضافت الوزارة:"إن التزام مستخدمي الطريق بقواعد السلامة المرورية، والالتزام بقوانين السير والاشارات المرورية واللوحات الارشادية يؤدي حتما لسهولة وانسيابية الحركة المرورية وبما يضمن وصول مستخدمي الطريق إلى أماكن عملهم ووجهتم بالإضافة للحد من حوادث الطرق ونتائجه السلبية على الأموال والأرواح والممتلكات العامة والخاصة".

وأكدت أن السلامة المرورية مسؤلية المجتمع وعلينا جميعًاأن نتبع الارشادات وان نطبقها تجبنا لما يحدث على الطرق فلا بد أن نحد من أخطاء الآخرين وأن نوّعي غيرنا فنداء منا لك أخى السائق أن لا تسرع ولا تستهتر بقيادة مركبتك حتى لا تضر نفسك ولاتزرع الأحزان في قلب من يحبك بسبب تهورك.

وتابعت وزارة النقل والمواصلات: "أمام هذه المسؤولية الكبيرة لا يسعنا إلا أن نعّبر عن تقديرنا وشكرنا لجميع الجهات ذات العلاقة ومنها جمعية فلسطين للسلامة المرورية والمجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق والمعنيين بضبط الحالة المرورية وبتطويرها، آملين أن تستمر جهودهم في هذا المجال، حتى نتمكن جميعاً من الاستمتاع بطرق آمنة ومريحة وخالية من الحوادث".

وشددت على ضرورة تعزيز السلامة المرورية والتقليل من حوادث السير، عن طريق الالتزام بقواعد المرور والتحلي بالحذر والانتباه والتركيز أثناء القيادة.

وختمت الوزارة بيانها قائلة: "نجدد التزامنا وعهدنا لكم بتعزيز السلامة المرورية وتحسين الوعي المجتمعي حول أهمية حفظ الحياة والممتلكات في شوارعنا وطرقاتنا".