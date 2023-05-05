وكالة الرأي الفلسطينية تدهور الوضع الصحي للأسير محمد الخطيب وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يضع مكعبات اسمنتية على مدخل قرية شوفة بطولكرم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية الأسير عز الدين عمارنة يعلق إضرابه عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية صحفيون يطعنون بعدم قانونية انتخابات نقابة الصحفيين وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل ألف زائر في متحف قصر الباشا هذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات: نسعى لتحقيق أعلى مستوى من السلامة على الطرقات
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يضع مكعبات اسمنتية على مدخل قرية شوفة بطولكرم

05 آيار / مايو 2023 08:47

التقاط
التقاط

وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، عددا من المكعبات الاسمنتية على مدخل قرية شوفة الغربي، جنوب شرق طولكرم.

وبحسب مصادر محلية، إن جرافة احتلالية وضعت مكعبات اسمنتية على مدخل القرية الغربي الرئيسي، لتضييق الخناق على المواطنين ومنعهم من التحرك، في الوقت الذي نُصبت فيه مظلة لجنود الاحتلال في المكان .

ويتخوف المواطنون من هذه الإجراءات، خاصة بعد أن أغلقت قوات الاحتلال يوم أمس هذه الطريق والمدخل الشرقي للقرية، والطريق الرابط بين شوفة وكفر اللبد، بالسواتر الترابية والصخور، وبالتالي فرض العقاب الجماعي عليها، ليضاف إلى معاناتها من مستوطني مستوطنة "أفني حيفتس" المقامة على أراضي القرية، واعتداءاتهم المتواصلة على ممتلكات المواطنين وأراضيهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟