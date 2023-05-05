الاحتلال يضع مكعبات اسمنتية على مدخل قرية شوفة بطولكرم

وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، عددا من المكعبات الاسمنتية على مدخل قرية شوفة الغربي، جنوب شرق طولكرم.

وبحسب مصادر محلية، إن جرافة احتلالية وضعت مكعبات اسمنتية على مدخل القرية الغربي الرئيسي، لتضييق الخناق على المواطنين ومنعهم من التحرك، في الوقت الذي نُصبت فيه مظلة لجنود الاحتلال في المكان .

ويتخوف المواطنون من هذه الإجراءات، خاصة بعد أن أغلقت قوات الاحتلال يوم أمس هذه الطريق والمدخل الشرقي للقرية، والطريق الرابط بين شوفة وكفر اللبد، بالسواتر الترابية والصخور، وبالتالي فرض العقاب الجماعي عليها، ليضاف إلى معاناتها من مستوطني مستوطنة "أفني حيفتس" المقامة على أراضي القرية، واعتداءاتهم المتواصلة على ممتلكات المواطنين وأراضيهم.