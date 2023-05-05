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حماس بغزة تنظم وقفات جماهيرية نصرةً للضفة

05 آيار / مايو 2023 11:27

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نظّمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في محافظات قطاع غزة وقفات جماهيرية نصرةً للضفة الغربية المحتلة، وتنديدًا بجريمة الاحتلال في مدينة نابلس.

وانطلقت المسيرات امس الخميس  بعد صلاة العشاء من مختلف مساجد القطاع في غزة والمحافظة الوسطى وخانيونس ورفح وشمال القطاع، وسط مشاركة قيادة الحركة وجماهير شعبنا، ورفع خلالها المشاركون لافتات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال في الضفة.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع خلال وقفة في جباليا إن الوقفات الجماهيرية تعبير عن غضب شعبنا الفلسطيني وتنديد بجريمة اغتيال شهداء القسام في نابلس.

وأكد أن الجماهير التي خرجت في مناطق قطاع غزة كافة هي امتداد للجماهير التي خرجت في نابلس في جنازة الشهــداء، مشددا على وحدة شعبنا والتفافه حول خيار المقاومة.

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