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مشدداً على وحدة الصف والمقاومة

الغول: دماء الشهداء تزيد شعبنا اشتعالًا والمقاومة قوة وبأسًا

05 آيار / مايو 2023 02:42

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أكّد النائب في المجلس التشريعي محمد فرج الغول، خلال وقفة جماهيرية لحركة حماس بغزة دعمًا لمقاومة الضفة أنّ شهداء نابلس قاموا بالواجب دفاعًا عن الأقصى والحرائر، والمسجد الأقصى خط أحمر.

واعتبر الغول أنّ دماء الشهيد خضر عدنان وشهداء نابلس وإيمان عودة، ستكون تمهيدًا لطريق التحرير، مؤكداً أنّ دماء الشهداء تزيد الشعب الفلسطيني اشتعالًا، وتزيد المقاومة قوة وبأسًا.

وأوضح "أمعاء الشهيد الشيخ خضر عدنان الخاوية كانت أشد من الرصاص على الاحتلال الصهيوني".

وأشار إلى أنّ جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني تتطلب وحدة في الصف والمقاومة، لرد الصاع صاعيْن.

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