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رداً على اغتيال الأسير خضر عدنان

"الأسرى الإداريون " يقرّون خوض الإضراب المفتوح عن الطعام

05 آيار / مايو 2023 02:46

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أقرت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال اليوم الجمعة، خوض الإضراب المفتوح عن الطعام في الأيام القادمة رداً على اغتيال الأسير خضر عدنان.

وطالبت اللجنة في بيان لها بتحديد سقف الاعتقال الإداري، "ووقف هذه المجزرة اللئيمة التي طحنت أعمارنا ودمرت أحلامنا وسرقت زهرات شبابنا".

وأكدت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال على دعم فصائل المقاومة الفلسطينية لقرار الإضراب عن الطعام الجماعي، مشيرةً إلى أنه سلاح فعال للضغط على الاحتلال.

وأوضحت أن الاحتلال بعد استنفاذ كافة أدوات الضغط، لا يمكن أن يقدم نتائج إيجابية على صعيد ملف الاعتقال الإداري إلا بضغط حقيقي يجبره ويدفعه للتعاطي مع مطالبنا.

وأشارت لجنة الأسرى الإداريين إلى أن قرار خوض الإضراب عن الطعام يأتي وفاءً لكل الجهود السابقة التي ناضلت وكافحت من أجل مناهضة الاعتقال الإداري سواءً بالإضرابات أو مقاطعة المحاكم، ومراكمة لكل النتائج والحراك المستمر منذ عامين.

ويأتي هذا البيان عقب جريمة اغتيال الأسير الشيخ خضر عدنان في سجون الاحتلال بعد قضاء 86 يوم من الإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

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