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البطش يُهاتف زوجة الشيخ عدنان مُعزياً باستشهاده

05 آيار / مايو 2023 03:57

غزة- وكالة الراي:

هاتف خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومسؤول ملف العلاقات الوطنية، زوجة الشهيد الشيخ خضر عدنان، معزياً ومباركاً باستشهاد القائد عدنان في معركة الحرية والكرامة.  

وقال البطش خلال تعزيته ل "أم عبد الرحمن": "إن الشيخ خضر عدنان مثَّل أنموذجاً ملهماً للصمود والتحدي والانتصار في تاريخ شعبنا وأمتنا، معبراً عن فخر حركة الجهاد الإسلامي بجهاده ومسيرته التي ستبقى محفوظة في ذاكرة المقاومة".

وأكد القيادي البطش أن هذا الحضور الكبير للشيخ الشهيد خضر عدنان في وجدان الشعب والأمة هو انتصار جديد له، مشيداً بموقف عائلته التي كانت دوماً إلى جانبه وما أبدته من صبر وثبات يليق بصورته الجهادية المشرفة.

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