الاحتلال يُسلم ثلاثة جثامين لشهداء من نابلس

الضفة المحتلة-الرأي:

أكدت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الجمعة، أنها استلمت جثامين الشهداء الثلاثة في مدينة نابلس، والتي كانت محتجزة لدى الاحتلال.



والشهداء هم: عدي عثمان الشامي، جهاد محمد الشامي، محمد رعد دبيك، وستوارى جثامينهم الطاهرة حسب ترتيبات عوائلهم.

