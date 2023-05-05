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الاحتلال يُسلم ثلاثة جثامين لشهداء من نابلس

05 آيار / مايو 2023 06:22

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

أكدت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الجمعة، أنها استلمت جثامين الشهداء الثلاثة في مدينة نابلس، والتي كانت محتجزة لدى الاحتلال.

والشهداء هم: عدي عثمان الشامي، جهاد محمد الشامي، محمد رعد دبيك، وستوارى جثامينهم الطاهرة حسب ترتيبات عوائلهم.
 

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