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الاحتلال يحول النائب عطون للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

05 آيار / مايو 2023 08:16

النائب المقدسي أحمد عطون
النائب المقدسي أحمد عطون

الداخل المحتل- وكالة الراي:

يعاني النائب المقدسي أحمد عطون من وضع صحي حرج، ما استدعى تحويله للمستشفى، بعد اعتقال قوات الاحتلال له يوم أمس الخميس.

وأفادت مصادر صحفية أن النائب عطون متواجد في مستشفى "تشعاري تصديق" وهو قيد الاعتقال.

وأكدت أنه أصيب بأعراض جلطة قلبية وستجرى له عملية قسطرة يوم الأحد القادم.

وداهمت قوات الاحتلال، أمس الخميس، المنزل الذي يسكن فيه النائب عطون بمحافظة بيت لحم، قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى مراكز التحقيق، علماً أنه تم الإفراج عنه مؤخراً بعد اعتقالٍ إداري لعدة أشهر.

وأفرجت سلطات الاحتلال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن النائب عطون، بعد اعتقالٍ إداري دام ثمانية أشهر، وأمضى ما يزيد عن 16 عاماً داخل سجون الاحتلال.

وكان عطون من النواب الذين تعرضوا للاعتقال عقب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، وأفرجت عنه قوات الاحتلال بتاريخ 02 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009.

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