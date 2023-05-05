دعوات لإسناد الأسرى الإداريين ونصرتهم في مواجهة الاحتلال

غزة- وكالة الراي:

انطلقت دعوات فلسطينية لإسناد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد خطوة المعتقلين الإداريين بالإضراب عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري.

وقالت الناطقة باسم مركز فلسطين للدراسات أمينة الطويل إن ما تسمى "إدارة مصلحة السجون" تواصل جرائمها بحق الأسرى في السجون.

وأوضحت الطويل أن هذه الفترة تشهد أكثر نسبة من الاعتقالات الإدارية، حيث تصل لـ1000 معتقل إداري.

وأكدت على أن خطوة الإضراب الجديدة عن الطعام بسبب عنجهية الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى.

وشددت على أن الأسرى الأبطال بحاجة لحالة من الإسناد الشعبي والفصائلي لمؤازرتهم في مواجهة سياسات الاحتلال.

وطالبت الدول العربية والمتضامنين الأجانب أن يكون لهم دور فعال لمساندة الأسرى في تحقيق مطالبهم.

وقررت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، خوض الأسرى إضرابٍ مفتوح عن الطعام في الأيام القادمة، وسنوافيكم بكل التفاصيل في موعدها إن شاء الله.

وطالبت، اللجنة بتحديد سقف الاعتقال الإداري، وأن تتوقف هذه المجزرة اللئيمة التي طحنت أعمارنا ودمرت أحلامنا وسرقت زهرات شبابنا.