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"التعليم" تؤكد: نرفض امتهان كرامة الطلبة والمعلمين

06 آيار / مايو 2023 12:03

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي

أكدت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، على رفضها المطلق لامتهان كرامة المعلمين أو الطلبة في المؤسسات التعليمية كافة.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، وصل وكالة الرأي: "تابعت وزارة التربية والتعليم العالي باهتمام بالغ ما تناقلته بعض المنصات الإعلامية بخصوص المشكلة التي وقعت في إحدى المدارس منتصف الأسبوع الماضي".

وأوضحت الوزارة، أن مديرية التربية والتعليم وإدارة المدرسة المختصتين بالحدث، قامتا بالتواصل مع عائلة الطالب للوقوف على ما حدث بالضبط.

وفي ضوء ذلك، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي وقوفها بحزم ضد امتهان كرامة المعلمين أو الطلبة.

وشددت على أنها تتابع الأمر من خلال توجيهات وكيل الوزارة بهدف اتخاذ الإجراء الإداري والقانوني بحسب اللوائح المدرجة في دليل سياسة الضبط والحد من العنف داخل المدارس.

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