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استشهاد شابين برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

06 آيار / مايو 2023 09:15

الشهيدين
الشهيدين

 طولكرم – وكالة الرأي :

استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عقب اقتحام مخيم طولكرم، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة، بوصول الشهيدين سامر صلاح الشافعي، وحمزة جميل خريوش، إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي، وهما يبلغان من العمر 22 عاما، إضافة إلى إصابة مستقرة في الأطراف، عقب اقتحام المخيم بتعزيزات عسكرية.

وأضافت، أن الشهيد الشافعي أصيب بالرصاص في الرقبة والصدر والبطن، والشهيد خريوش أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى.

ووثق مقطع مصور تنكيل قوات الاحتلال بجثمان الشهيدين.

من جهتها، أشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ابراهيم شلاش، قبل الانسحاب من مخيم طولكرم.

يذكر أن 110 شهداء ارتقَوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري، بينهم 20 طفلاً، وسيدتان.

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