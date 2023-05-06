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الطقس: أجواء غائمة جزئياً وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

06 آيار / مايو 2023 09:17

غزةوكالة الرأي :

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا ربيعيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائم جزئي الى غائم، وبارد نسبيا الى بارد خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا الى غائم، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ربيعياً لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ومعتدلا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها اقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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