ريال مدريد يواجه أوساسونا فى نهائى كأس ملك إسبانيا الليلة

يخوض فريق ريال مدريد مواجهة نارية مع أوساسونا فى الحادية عشرة مساء اليوم، السبت، على ملعب "لا كارتوخا"، فى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا الموسم الجاري 2022-2023.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على غريمه برشلونة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي، فيما تخطى أوساسونا عقبة أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-1 فى مجموع الذهاب والإياب.

ويبحث ريال مدريد عن الوصول للقب الـ 20 من بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث حصد البطولة 19 مرة في تاريخه، ويحتل المركز الثالث في قائمة الأكثر تتويجًا بالمسابقة المحلية، خلفًا لبرشلونة المتصدر برصيد 31 لقبًا وأتلتيك بيلباو الوصيف برصيد 23 لقبًا.

وشهدت قائمة ريال مدريد للمباراة عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ودافيد ألابا ولوكا مودريتش، وكذلك المدافع فيرلاند ميندي.



وعلى الجانب الآخر، يتطلع فريق أوساسونا لتحقيق المفاجأة وكتابة التاريخ، بهزيمة ريال مدريد والحصول على أول لقب محلي فى التاريخ.

ويتفوق فريق الريال على أوساسونا تاريخيًا في مواجهات بطولة كأس ملك إسبانيا، قبل موقعة النهائي التي ستجمع الطرفين غدًا السبت.

والتقى ريال مدريد نظيره أوساسونا 8 مباريات في بطولة كأس ملك إسبانيا، وحقق الفوز في الـ 8 مباريات وهو ما يرجح كفة الملكي لحصد اللقب المحلي.

ويرفض الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، التفريط في الفوز على أوساسونا غدًا، من أجل التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا.

ويسعي فريق ريال مدريد إلي التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا هذا الموسم، لتعويض خسارة لقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر.

وفقد فريق ريال مدريد فرصة المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد التراجع في النتائج خلال الجولات الأخيرة.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 68 نقطة، خلفًا لبرشلونة المتصدر برصيد 82 نقطة وأتلتيكو مدريد الوصيف برصيد 69 نقطة.

كما يتطلع لكتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا وعبور مانشستر سيتي والتأهل للمباراة النهائية من أجل حصد النجمة الـ 15 من مسابقة تشامبيونزليج.