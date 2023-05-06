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محمد صلاح يقود هجوم الريدز المتوقع فى البريميرليج

06 آيار / مايو 2023 09:28

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20230430070623623

يلتقى فريق ليفربول، الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مع نظيره برينتفورد، فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 35 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي 2022 -2023.

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، روبرتسون، كوناتى، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: كورتيس جونز، فابينيو، هارفى إيليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، كودى جاكبو.

وحقق ليفربول مؤخرا فوزاً ثميناً على حساب فولهام بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "أنفيلد" من مؤجلات الجولة 28 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

جاء هدف ليفربول الأول والوحيد عن طريق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 39 من عمر اللقاء بعدما حصل زميله داروين نونيز على ركلة جزاء سددها الفرعون في مرمى الخصم.

وسجل محمد صلاح 8 أهداف في ثماني مباريات متتالية على ملعب أنفيلد كثالث لاعب في تاريخ الريدز الذي يحقق هذا الرقم مع النادي.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم العالمية سجل محمد صلاح في كل من آخر ثماني مباريات على أرضه في جميع المسابقات (9 أهداف)، وهو أطول عدد من الأهداف يسجله لاعب من ليفربول على ملعب أنفيلد منذ لويس سواريز في يناير 2014 (8 أهداف أيضًا).

بهذه النتيجة عزز نادي ليفربول من تواجده في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 8 وخسارة 9 مواجهات وتسجيل 66 هدفاً وتلقي 42.

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