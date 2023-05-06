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"حماس" تزف شهيدي القسام في طولكرم

06 آيار / مايو 2023 11:39

غزة - وكالة الرأي :

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط الشهيدين القساميين حمزة خريوش وسامر الشافعي، اللذين ارتقيا خلال اشتباك مسلح مع قوة صهيونية خاصّة اقتحمت مخيم طولكرم صباح اليوم السبت.

وبعثت حركة حماس في تصريح صحفي، السبت بالتحيّة إلى أبطال المقاومة الذين استطاعوا اكتشاف أمر القوة الصهيونية الخاصة، وخاضوا معها اشتباكا ضاريا وأوقعوا في صفوفها إصابات محقّقة، مؤكدةً أن دماء الشهداء التي سالت على ثرى طولكرم اليوم ستكون وقود ثورة في وجه المحتل الغاصب.

وقالت: "إن تصاعد جرائم الاحتلال ونزيف الدم الفلسطيني المتواصل والخطر المحدق بالمسجد الأقصى المبارك يستدعي مواصلة اليقظة والنفير واستنهاض كل الطاقات الشعبية والميدانية لصد العدوان والدفاع عن شعبنا ومقدساتنا".

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