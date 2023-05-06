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للترمس فوائد عديده تعرف عليها

06 آيار / مايو 2023 11:54

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201906101244544454

يزين الترمس سفرة كل بيت في عيد الفطر المبارك والذى يعد من الطقوس في الأطعمة التي يجب أن تناولها جميعا، على الرغم من انها من الأطعمة التي توجد في كل بيت في العيد، قد لا يعلم الكثير الفوائد العظيمة لتناول الترمس على الصحة

ووفقا لموقع "healthyfood" نعرض أهم ما يحتوى عليه الترمس من فوائد وفيتامينات هامة للجسم.

يحتوي الترمس الذي يعد مصدر قوة للخيرات ، على ثلاثة أضعاف البروتين النباتي من الكينوا ، وثلاثة أضعاف الألياف الموجودة في الشوفان ومضادات الأكسدة أكثر بثلاث مرات من التوت ، وثلاثة أضعاف البوتاسيوم الموجود في الموز - وثلاث مرات أكثر من الحديد من اللفت.

بالمقارنة مع البقوليات الأخرى فإن الترمس يتمتع بالفوائد التالية هي:

يحتوي على سعرات حرارية أقل ولكنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية، بما في ذلك الثيامين والريبوفلافين وفيتامين ج والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والحديد والزنك

أحد أغنى مصادر البروتين والألياف النباتية (على الأقل ضعف كمية البقوليات الأخرى ، مما يساهم في تأثيرها على القضاء على الجوع)

يحتوي على نسبة أقل بكثير من الكربوهيدرات ، مع انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم

مصدر مهم للبوليفينول والزياكسانثين، والتي تشمل مضادات الأكسدة المفيدة ومركبات فيتوستيرول لخفض الكوليسترول

مصدر جيد لجميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة ، بما في ذلك الأرجينين ، الذي يخفض ضغط الدم

مصدر لبروتين جاما كونجلوتين الجديد، والذي قد يساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم.

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