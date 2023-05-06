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قاسم: جريمة الاحتلال بطولكرم لن تمر دون رد

06 آيار / مايو 2023 01:10

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أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن جريمة الاحتلال في طولكرم صباح اليوم لن تمرد دون رد من شعبنا الفلسطيني ومقاومته، وسنستمر في معركة الدفاع عن المقدسات والقتال من أجل انتزاع حرية شعبنا الفلسطيني.

وأوضح قاسم، أن الحكومة الصهيونية بسياستها النازية مصرة على تفجير الأوضاع بمواصلة عدوانها ضد الأرض والإنسان والمقدسات، مشددًا على أن هذه الجرائم لن توقف المد الثوري المتعاظم في الضفة المحتلة بل ستزيد الثورة اشتعالًا.

ونعى الناطق باسم حركة حماس، الشهيدين حمزة خريوش وسامر الشافعي، اللذين ارتقيا بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم.

ولفت إلى أن الاحتلال الصهيوني يصعّد من إرهابه ضد شعبنا الفلسطيني، عبر تكرار عدوانه بالاغتيالات للشبان في الضفة المحتلة.

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