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تدهور الوضع الصحي للأسير وليد دقة ونقله إلى مستشفى سوروكا

06 آيار / مايو 2023 01:51

IcpP4
IcpP4

نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الأسير الفلسطيني وليد دقة المريض بالسرطان، من عيادة ما تسمى سجن الرملة، إلى مستشفى سوروكا.

وكانت عائلة الأسير وليد دقة، قد أصدرت بياناً في الأول من شهر أيار/ مايو النصرم، قالت فيه "بعد قضاء 37 يوماً في مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، وإجراء عملية استئصال لجزء من رئته اليمنى، قامت سلطة سجون الاحتلال بنقل الأسير وليد دقة مساء الأحد 30 نيسان/ أبريل 2023 إلى مستشفى سجن الرملة".

ويشار إلى أن حالة الأسير وليد دقة قد تدهورت في 20 مارس/ آذار 2023 نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال.

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