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الاحتلال ينقل الأسير وليد دقة لمشفى " مسلخ الرملة" بعد تدهور صحته

06 آيار / مايو 2023 05:39

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

أفاد مكتب إعلام الأسرى صباح اليوم السبت بأنه جرى نقل الأسير المريض وليد دقة من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى سوروكا بعد تدهور جديد على حالته الصحية.

وقبل 5 أيام قامت قوات الاحتلال بنقل نقل الأسير المريض بالسرطان وليد دقة لعيادة سجن الرملة وهو في حالة صحية سيئة جدا.

وأجرى الأسير دقة عملية استئصال لجزء من رئته اليمنى قبل أسبوعين وبحاجة لمتابعة صحية مكثفة.

وقرار نقل الأسير دقة لعيادة سجن الرملة إمعان في سياسة الإهمال الطبي الممنهج وإصرار صهيوني واضح على تصفيته بدم بارد.

والأسير المريض وليد دقة فقد القدرة على النطق لأيام طويلة، وحتى اللحظة لا يستطيع التحرك أو المشي.

 

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