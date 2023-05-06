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مستوطنون يقتلعون ويكسرون 258 غرسة زيتون غرب سلفيت

06 آيار / مايو 2023 06:04

مستوطنون يقتلعون ويكسرون 258 غرسة زيتون غرب سلفيت
مستوطنون يقتلعون ويكسرون 258 غرسة زيتون غرب سلفيت

سلفيت المحتلة - وكالة الرأي:

أقدم مستوطنون على اقتلاع وتكسير 258 غرسة زيتون، في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، تعود ملكيتها للمواطن تيسير علي أحمد.

وقال المواطن أحمد: المستوطنون أقدموا على اقتلاع وتكسير اشتال زيتون في أرضه المعروفة بـ"ديرية" الواقعة غرب البلدة، مضيفا أنه يعمل على استصلاح أرضه التي تقدر مساحتها بـ17 دونما منذ 4 سنوات، وقام بزراعتها بنحو 450 غرسة، تتراوح أعمارها ما بين 5 - 10 سنوات.

وأضاف: الكلفة المادية لاستصلاح أرضه بلغت نحو 70 ألف شيقل، وبلمح البصر أقتلع المستوطنون جزءا منها، مشيرا الى أنه سيعيد زراعتها مرة أخرى، ولن يترك أرضه لهم.

وأوضح أن اعتداءات المستوطنين لا تتوقف عند اقتلاع غرس الزيتون، بل تطال أنابيب المياه التي تغذي الأشجار، وتكسير 7 أشجار تعود ملكيتها لشقيقه حسن.

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