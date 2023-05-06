الجهاد ناعيةّ شهيدي طولكرم: دم الشهداء سيزيد عزم المقاومة

طولكرم - وكالة الرأي:

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيدين سامر صلاح الشافعي (22 عاماً)، وحمزة جميل خريوش (22 عاماً)، اللذين ارتقيا إثر اشتباك مسلح برصاص جنود الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم صباح اليوم السبت.

وأكدت الجهاد في بيان صحفي، وصل وكالة الرأي، أن هذه الدماء الطاهرة التي تمتزج بدماء الشهداء في كل الساحات، ستشعل مزيداً من الثأر في وجه العدو وحكومته الإرهابية، رداً وانتقاماً لدماء أبناء وقادة الشعب الفلسطيني.

وقال البيان: إن هذه الجريمة النكراء لن تطفئ جذوة مقاومتنا المشتعلة رغم عظم التضحيات، ونشيد بمقاومينا في مخيم نور شمس وطولكرم عامة، الذين تصدوا بكل بسالة وشجاعة لعدوان الاحتلال، والذين سيردون بما يردع العدو، وحتماً لن يغمد سيف الثأر".

وعزّت الحركة عوائل الشهداء الكرام، وحيّت الصامدين في طولكرم، مجددة عهدها على استمرار نهج المقاومة ودرب الشهداء.