وكالة الرأي الفلسطينية هنية لـ"الرأي": "العمل الحكومي" تدعم "خدمات الشاطئ" بنحو نصف مليون دولار وكالة الرأي الفلسطينية إصابة طفل بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال كفر قدوم وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتلعون ويكسرون 258 غرسة زيتون غرب سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية الجهاد: رد المقاومة على جريمة طولكرم وغيرها قادم وكالة الرأي الفلسطينية بدران: شهداء نابلس رفعوا الحرج عن أمة بأكملها لانتقامهم لمرابطات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية بدران: شهداء نابلس رفعوا الحرج عن أمة بأكملها لانتقامهم لمرابطات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ينقل الأسير وليد دقة لمشفى " مسلخ الرملة" بعد تدهور صحته وكالة الرأي الفلسطينية دعوات للنفير لحماية الأقصى من اقتحامات كبيرة يخطط لها وكالة الرأي الفلسطينية التجمع الإعلامي يرفض المشاركة في "مهزلة انتخابات نقابة الصحفيين" وكالة الرأي الفلسطينية أبو زهري يدعو المؤسسات الدولية لفضح جرائم الاحتلال بحق القدس
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الجهاد ناعيةّ شهيدي طولكرم: دم الشهداء سيزيد عزم المقاومة

06 آيار / مايو 2023 06:46

الشهيدين سامر صلاح الشافعي (22 عاماً)، وحمزة جميل خريوش (22 عاماً)
الشهيدين سامر صلاح الشافعي (22 عاماً)، وحمزة جميل خريوش (22 عاماً)

طولكرم - وكالة الرأي:

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيدين سامر صلاح الشافعي (22 عاماً)، وحمزة جميل خريوش (22 عاماً)، اللذين ارتقيا إثر اشتباك مسلح برصاص جنود الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم صباح اليوم السبت.

وأكدت الجهاد في بيان صحفي، وصل وكالة الرأي، أن هذه الدماء الطاهرة التي تمتزج بدماء الشهداء في كل الساحات، ستشعل مزيداً من الثأر في وجه العدو وحكومته الإرهابية، رداً وانتقاماً لدماء أبناء وقادة الشعب الفلسطيني.

وقال البيان: إن هذه الجريمة النكراء لن تطفئ جذوة مقاومتنا المشتعلة رغم عظم التضحيات، ونشيد بمقاومينا في مخيم نور شمس وطولكرم عامة، الذين تصدوا بكل بسالة وشجاعة لعدوان الاحتلال، والذين سيردون بما يردع العدو، وحتماً لن يغمد سيف الثأر".

وعزّت الحركة عوائل الشهداء الكرام، وحيّت الصامدين في طولكرم، مجددة عهدها على استمرار نهج المقاومة ودرب الشهداء.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟