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اجتماع طارئ للجامعة العربية غداً بشأن فلسطين

06 آيار / مايو 2023 07:20

وكالات- وكالة الراي:

أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، أن مجلس الجامعة، سيعقد يوم غد الأحد 7/5/2023، إجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية.

ووفقاً للعكلوك، فإن الاجتماع يأتي لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وإنتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح السفير العكلوك، أن الاجتماع يأتي في وقت تتعرض فيه مدينة القدس إلى هجمة شرسة تشنها دولة الإحتلال بحق المدينة ومعالمها التاريخية والحضارية وتراثها الإسلامي، وما يجري في المسجد الأقصى من إنتهاكات يومية وما جرى في مصلى باب الرحمة من إنتهاك صارخ وإقتحامه عدة مرات والإستيلاء على محتوياته بهدف السيطرة عليه وفرض السيادة الإسرائيلية ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

وأشار إلى أن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، سيطلع المجلس على الإنتهاكات والجرائم والحصار الإسرائيلي المتصاعد ضد أبناء شعبنا وعلى المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

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