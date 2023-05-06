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أكد جاهزية الحركة لتطبيق إعلان الجزائر

خليل الحية من الجزائر: موحدون بمواجهة الاحتلال الصهيوني

06 آيار / مايو 2023 08:58

عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية
عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية

الجزائر - وكالة الرأي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. خليل الحية أن شعبنا الفلسطيني بكل فصائله وقواه الوطنية موحد في ميدان المواجهة مع العدو الصهيوني.

وقال الحية اليوم السبت خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني لحركة البناء الوطني الجزائرية: "إننا وأبناء شعبنا موحدون في ميدان المواجهة مع هذا العدو، أيدينا على الزناد وبنادقنا في وجه العدو"، مشددا على أن وحدتنا أساس وضرورة.

وجدد تقديره للجزائر الذي احتضنت برعاية فخامة الرئيس عبد المجيد تبون إعلان الشمل الفلسطيني، مؤكدا التزام حركة حماس وجاهزيتها لتطبيقه وتنفيذه حتى تحقق الوحدة الفلسطينية على أرض الجزائر.

وأضاف" لكم علينا عهد ولشهدائكم ولشهدائنا ولأطفالنا ولأطفالكم ولنسائنا ولنساكم أن نبقى الأوفياء لكم، فنحن رأس حربتكم في وجه العدو الصهيوني"، مردفا أننا على يقين أننا سنحرر أرضنا وأقصانا.

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