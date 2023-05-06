عشرات آلاف "الإسرائيليين" يتظاهرون ضد حكومة "نتنياهو"

الداخل المحتل- وكالة الراي:

جدد عشرات الآلاف من المستوطنين،مساء اليوم السبت، مظاهراتهم في مراكز عدّة مدن ضد حكومة بنيامين نتنياهو للأسبوع الثامن عشر على التوالي.

وتتواصل مظاهرات المستوطنين؛ احتجاجًا على خطة وزير القضاء الصهيوني ياريف ليفين، الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء في الكيان الصهيوني وتقويض المحكمة العليا.

وشهدت مظاهرات اليوم توسعًا في رقعة الاحتجاج؛ حيث شملت عشرات البلدات المحتلة من الشمال وحتى أقصى جنوب فلسطين المحتلة، من بين المدن التي خرجت فيها المظاهرات: "تل أبيب" وأسدود وحيفا.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، حضر حوالي 200 ألف شخص مظاهرة لدعم خطة التعديلات القضائية التي تريد حكومة العدو تمريرها. وقد هاجم ما يسمى وزير العدل "ياريف ليفين" الذي ألقى كلمة خلال المظاهرة، بقسوة المستشارة القانونية للحكومة “غالي بيهاريف ميارا” والمحكمة.

وأعلن نتنياهو في 27 آذار/مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، لكن الاحتجاجات ضد حكومته ما زالت كثيفة، حيث رأى منظمو الاحتجاجات أن هذا الإعلان مجرد محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.

ويقود الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ مفاوضات منذ شهر مع ممثلين عن الحكومة والمعارضة بهدف التوصل إلى تسوية، إلا أن هذه المفاوضات لم تصل إلى أي نتيجة، حيث يشهد المجتمع الإسرائيلي حالة استقطاب واسعة بين القوى المؤيدة للحكومة وخطتها والقوى المعارضة لذلك.