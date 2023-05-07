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أخبار » الأسرة و المجتمع

إليك أفضل الطرق للتخلص من التعرق في فصل الصيف!

07 آيار / مايو 2023 08:10

إليك أفضل الطرق للتخلص من التعرق في فصل الصيف!
إليك أفضل الطرق للتخلص من التعرق في فصل الصيف!

في فصل الصيف، يُعتبر التعرق من المشاكل الشائعة والمزعجة التي تواجه الكثيرين، ويمكن أن يتسبب في الإحراج والمواقف السيئة. لذا، ينبغي اتّباع العديد من الإجراءات والنصائح للتخلّص من هذه المشكلة.
بعض النصائح لتجنب التعرق الزائد في فصل الصيف:

استخدام مضادات العرق: تعد مضادات العرق وسيلة فعالة للتحكم في التعرق الزائد، ويمكن استخدامها بشكل يومي.

ارتداء الملابس القطنية: تساعد الملابس القطنية على تهوية الجسم وامتصاص العرق، وبالتالي تقليل التعرق.

تجنب الأطعمة الحارة والمنبهات: تناول الأطعمة الحارة والمنبهات مثل القهوة والشاي يزيد من درجة حرارة الجسم وبالتالي يزيد من التعرق.

الحفاظ على الجسم متجدد بالماء: يجب شرب كمية كافية من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الجسم وتجنب الجفاف، مما يقلل من تعرق الجسم.

ممارسة الرياضة بانتظام: تعد ممارسة الرياضة بانتظام وسيلة فعالة لتحسين وظائف الجسم وتنظيم درجة حرارته، وبالتالي الحد من التعرق الزائد.

الحد من التوتر والقلق: يؤدي التوتر والقلق إلى زيادة درجة حرارة الجسم وبالتالي التعرق الزائد، لذلك يجب تجنبهما قدر الإمكان.

يجب الاهتمام بالنظافة الشخصية والاستحمام بانتظام للحفاظ على الجسم منتعشًا وخاليًا من الروائح الكريهة.

ينصح بارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة لأنها تنعكس على نور الشمس وتساعد في التخلص من التعرق الزائد، بينما تمتص الملابس الداكنة الحرارة وتزيد من مستويات التعرق.

يُنصح بالحفاظ على درجة حرارة محيطة مناسبة في الصيف عن طريق تشغيل المكيف أو وضع صحن من الثلج أمام المروحة لتبريد الهواء بعض الشيء. كما يُنصح بغلق الستائر في فترة النهار لمنع دخول أشعة الشمس الحارقة إلى الغرفة.

في حالة استمرار مشكلة التعرق الزائد، يجب التحدث إلى الطبيب لتقييم الحالة وتحديد العلاج المناسب.

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