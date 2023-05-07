وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تصدر Pixel Watch 2 هذا الخريف .. اعرف التفاصيل وكالة الرأي الفلسطينية انخفاض على الحرارة لتصبح أقل من معدلها بحدود 5 درجات وكالة الرأي الفلسطينية ناسا تكشف إمكانية وجود محيطات دافئة لدعم الحياة على أقمار أورانوس وكالة الرأي الفلسطينية جوجل توفر خدمتها للذكاء الاصطناعى Bard AI لعدد من المستخدمين وكالة الرأي الفلسطينية احذر.. الأرز المتبقى يمكن أن يسبب التسمم الغذائي وكالة الرأي الفلسطينية تحذير..."العيدان القطنية" تُعرقل التنظيف الذاتي للأذن وكالة الرأي الفلسطينية إليك أفضل الطرق للتخلص من التعرق في فصل الصيف! وكالة الرأي الفلسطينية 4 أطعمة لا يجب عليك إعادة تسخينها في اليوم التالي وكالة الرأي الفلسطينية وقفة إسناد للأسير المريض وليد دقة في حيفا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ15 على التوالي
أخبار » الأسرة و المجتمع

تحذير..."العيدان القطنية" تُعرقل التنظيف الذاتي للأذن

07 آيار / مايو 2023 08:12

تحذير..."العيدان القطنية" تُعرقل التنظيف الذاتي للأذن
تحذير...

يتميز الجهاز السمعي أو عضو الأذن بقدرته على التنظيف الذاتي وطرد المادة الشمعية إلى الخارج، لذا ينصح أطباء الأنف والأذن والحنجرة بعدم الإفراط في إزالة الشمع باليد أو باستخدام العيدان القطنية، حتى لا يعرقل التنظيف الذاتي للأذن الخارجية ويعرضها إلى مخاطر متعددة وخطيرة.

ويعاني بعض الأشخاص الإنتاج المفرط في المادة الشمعية، ما يسبب الشعور بالإزعاج أو الضغط، أو خلل ما في القدرة السمعية، ويدفعهم إلى استخدام العيدان القطنية بشكل يومي أو أسبوعي، لتنظيفها والتخلص من الشمع أو تجفيفها بعد الاستحمام، ما يؤدي إلى دفع المادة الشمعية إلى داخل القناة السمعية، والتي تعد واحدة من بين المشاكل التي يمكن أن تصيب الأذن عند المبالغة في استخدام عيدان تنظيف الأذن.

ويؤكد العلماء على ان المادة الشمعية التي تفرزها الأذن السليمة لا ينبغي إزالتها كلياً، حيث إن الشمع يلعب دوراً محورياً في ترطيب وحماية الأذن، ويتم إنتاجه من قِبل غدد خاصة تنقل الأوساخ في الأذن السليمة ببطء إلى الخارج أي إلى منطقة الصيوان، ما يجعلها تقوم بتنظيف نفسها بنفسها، كما تتميز المادة الشمعية بخصائصها التي تحتوي على التأثير المضاد للجراثيم.

كما يشير خبراء الصحة إلى أن كثافة إفراز المادة الشمعية في الأذن يختلف من شخص لآخر، فبعضهم تُنتج لديهم كميات كبيرة من الشمع، ما يتسبب في عدم القدرة على السمع بشكل جيد، لذا ينصح الأشخاص الذين يعانون كثافة المادة الشمعية بالتوجه للطبيب المختص، لإزالتها وغسل الأذن في العيادة بالماء والمحاليل والأدوات الطبية المخصصة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟