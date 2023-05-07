انخفاض على الحرارة لتصبح أقل من معدلها بحدود 5 درجات

رام الله - وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، يكون غائما جزئيا الى غائم باردا نسبيا في المناطق الجبلية ربيعياً لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائم جزئي الى غائم وبارد نسبيا الى بارد خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء، يكون الجو غائم جزئي الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية حفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.