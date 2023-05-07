"فدائي الشاطئ": نخوض مرحلة إحلال وتغيير ونسعى لإعادة صورتنا خلال البطولة

يستعد "فدائي" كرة القدم الشاطئية للمغادرة إلى السعودية من أجل المشاركة في البطولة العربية للعبة، التي ستنطلق خلال الفترة 11 إلى 20 أيار الحالي.

وأكد سامي سالم المدير الفني للمنتخب الوطني أن الفريق سيحاول العمل على تغيير الصورة الأخيرة التي ظهر بها في التصفيات الأخيرة، والعمل على إعادة صورتنا اللامعة، خاصة بعد تحقيق إنجازات وأرقام جيدة سابقاً على صعيد هذا التخصص، وذلك رغم قصر فترة الإعداد، وصعوبة المجموعة التي نتواجد فيها، بقيادة عُمان المتفوق آسيوياً، ومنتخب جمهورية مصر العربية المميز أفريقياً، إضافةً إلى السودان، وهذا الأمر سيزيد من الصعوبة أمامنا".

وأضاف سالم: ما يزيد من ثقل المهمة الملقاة على عاتقنا مرحلة التغيير والإحلال التي يمر بها المنتخب خلال هذه البطولة، والتي ستشهد مشاركة ستة لاعبين لأول مرة في تاريخهم في بطولات خارجية، بعد خروج عدد من أصحاب الخبرات، الذين كان لها فضل في تكوين وإنشاء اللبنات الأولى للمنتخب، وهذا أمر محمود وطيب، ولكنه أيضاً يحتاج إلى الصبر من أجل جني الثمار".



ويشارك في البطولة 12 منتخباً، تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، حيث يتأهل البطل والوصيف عن كل مجموعة إلى الأدوار اللاحقة، إضافةً إلى أفضل منتخبَين يحصلان على المركز الثالث.

ويلعب فدائي الشواطئ في المجموعة الثانية بجانب: عُمان، مصر، السودان.