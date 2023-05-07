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المرور: وفاة و6 إصابات في 11 حادث سير بـ24 ساعة الماضية

07 آيار / مايو 2023 09:30

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

نشرت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الأحد، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن 11 حادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن وفاة واحدة و6 إصابات، إصابتين منها متوسطة، و4 إصابات أخرى طفيفة، فيما لحقت أضرار مادية بـ 10 مركبات، ومكونات الطريق جراء تلك الحوادث.

وأعلنت إدارة المرور والنجدة وفاة الطفل عبد الله صائب بشير أبو أمونة 9 أعوام سكان خانيونس الفخارى، الذي أصيب بجراح فوق المتوسطة، الخميس الماضي، إثر صدمه من قبل مركبة من نوع "فيات" يقودها السائق "م، ح" 31 عامًا سكان القرارة، قرب الضابطة الجمركية على طريق صلاح الدين.

وأوضحت المرور أنه تم توقيف السائق، وحجز المركبة، مُشيرة إلى أنه يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

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