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الاحتلال يعتقل موظفاً في "الأقصى"

07 آيار / مايو 2023 09:59

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، موظفا في قسم الزراعة بالمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الموظف عرفات رزق، أثناء قيامه بأعمال بستنه، واحتجزت أدواته.

 

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