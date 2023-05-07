الاحتلال يعتقل موظفاً في "الأقصى"

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، موظفا في قسم الزراعة بالمسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الموظف عرفات رزق، أثناء قيامه بأعمال بستنه، واحتجزت أدواته.
عاجل |
07 آيار / مايو 2023 09:59
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، موظفا في قسم الزراعة بالمسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الموظف عرفات رزق، أثناء قيامه بأعمال بستنه، واحتجزت أدواته.
10:22المستشفى الأوروبي يستقبل وفد جراحة عظام الأطفال الألماني
10:18النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2523) الأحد 7/5/2023
09:43المتطرف غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
09:38"التعليم" تعلن عن توفر مقاعد الاختصاص العالي في "طب الأردن"
09:27"تجمُّع النقابات" يدعو لإجراء انتخابات مهنية بنقابة الصحفيين