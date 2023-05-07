الاحتلال يعتقل موظفاً في "الأقصى"

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، موظفا في قسم الزراعة بالمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الموظف عرفات رزق، أثناء قيامه بأعمال بستنه، واحتجزت أدواته.